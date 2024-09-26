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Общество ,  
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В Приморье вычислили, кто пропустил через границу 3,5 т бивней мамонта

Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»
Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Против инспектора Уссурийской таможни, которая допустила незаконный вывоз 70 бивней мамонта стоимостью более 22 млн руб., завели уголовное дело о халатности, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в декабре 2022 года сотрудница таможни не провела должным образом проверку экспортируемой продукции, в результате чего «допустила незаконное перемещение через государственную границу 170 штук бивней мамонта весом свыше 3,5 т стоимостью более 22 млн руб.».

Против нее завели уголовное дело о халатности — ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства — ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса. По статье грозит штраф или до трех месяцев ареста, а при причинении особо крупного ущерба — штраф или до шести месяцев ареста.

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Житель Хабаровского края попытался продать 100 кг бивней мамонта
Общество
Фото:URRaL / Shutterstock

В марте 2023 года отделение Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Магадану сообщило о двукратном росте отправки бивней мамонта за границу. Одно из основных направлений экспорта — Китай. При этом часть этого экспорта нелегальна.

В Якутии находится самое крупное месторождение бивней мамонта, которое составляет от 85 до 90% мировых запасов.

Резчики производят множество красивых сувениров из бивней мамонта. Рынок добычи и экспорта ископаемых останков мамонтов в Якутии оценивается от 2 до 4 млрд руб., говорится на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что ежегодно легально добывается лишь 100 т бивней, а нелегально — в два раза больше. «Сейчас 90% найденных бивней отправляются в Китай, где почитается древняя традиция резьбы по слоновой кости», — говорится в публикации.

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Теги
мамонт Приморский край халатность
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