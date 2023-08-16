Житель Хабаровского края попытался продать 100 кг бивней мамонта

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Житель города Бикин попытался незаконно продать 100 кг бивней мамонта в Китай, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК (приготовление к контрабанде культурных ценностей). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в июле 36-летний мужчина приобрел и хранил 56 бивней мамонта массой 866,5 кг и 219 бивней моржа массой 532,49 кг. Подозреваемый сделал тайниковую закладку на берегу устья реки Бира в селе Лончаково Бикинского района. Первая партия, которая предназначалось в Китай, составляла 100 кг. В качестве предоплаты мужчина получил от неизвестных иностранцев 500 тыс. руб.

В марте отделение Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Магадану сообщил о двукратном росте отправки бивней мамонта заграницу. Китай является одним из основных направлений нелегального экспорта.

При этом часть этого экспорта является нелегальной. Сотрудники дальневосточной таможни обнаружили жителя Якутии, который незаконно вывез 53 бивня мамонта стоимостью почти 8 млн рублей в Казахстан. Он не мог получить разрешение на вывоз от эксперта, аккредитованного Министерством культуры России. Мужчина обратился к другому специалисту, надеясь ввести таможню в заблуждение.