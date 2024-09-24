Гладков уточнил число пострадавших при обстреле Белгорода
Число раненых жителей Белгорода, пострадавших из-за атаки с воздуха на город, выросло до пяти — к врачам обратился еще один мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших после атаки с воздуха.
«Количество раненых увеличилось до пяти. За помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги», — рассказал губернатор.
Медики отвезли раненого в городскую больницу, после оказания помощи его отпустили домой.
«Состояние четверых госпитализированных оценивается медиками как средней степени тяжести», — добавил Гладков.
По словам главы региона, в городе также горели четыре дома, их оперативно потушили. В целом после последнего обстрела выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести нежилых построек. Также на газопроводе нашли повреждения.
Кроме пожарных и газовых служб на месте работают Росгвардия, мэр города Валентин Демидов, дежурят бригады скорой помощи, добавил Гладков. Он отметил, что, хотя жителям поврежденных домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, все разъехались по родным и близким.
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