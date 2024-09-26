 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчину

Кампания за пересмотр дела Ивао Хакаматы
Кампания за пересмотр дела Ивао Хакаматы (Фото: Hiroaki Yamaguchi / AFLO / Global Look Press)

Окружной суд японской префектуры Сидзуоки признал невиновным 88-летнего Ивао Хакамату, которого приговорили к смертной казни в 1968 году по обвинению в убийстве четырех человек, сообщает агентство Kyodo.

Прокуратура, которая при пересмотре дела требовала смертного приговора, пока не подала апелляцию на решение суда, отмечает агентство.

В Японии мужчину решили казнить за поджог аниме-студии с 36 погибшими
Общество
Синдзи Аоба

Хакамату арестовали по обвинению в ограблении и убийстве мужчины, его жены и двоих детей в 1966 году. Спустя 20 дней допросов мужчина признал вину, однако во время суда заявил, что дал признательные показания под пытками.

В 1968 году его приговорили к смертной казни.

В 2014 году суд выпустил Хакамату из-под стражи, постановив, что доказательства его вины могли быть сфабрикованы. Позднее, осенью 2023-года суд решил возобновить дело. По нему прошло три слушания.

Япония и США единственные страны G7, где по-прежнему разрешены смертные приговоры. Результаты опроса, проведенного в 2019 году показали, что 80% поддерживают сохранение такой меры наказания, только 9% поддерживают отмену, пишет The Guardian.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Япония убийство смертная казнь оправдательный приговор
Материалы по теме
В Южной Каролине казнили заключенного впервые за 13 лет
Общество
В Сеуле завили, что КНДР казнила десятки чиновников из-за наводнений
Политика
Трамп пообещал отменить федеральный мораторий на смертную казнь в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионахНедвижимость, 11:15
Россия передала Украине девятерых детей при посредничестве КатараПолитика, 11:12
Минобороны сообщило об ударе по заводу «Мотор Сич» в ЗапорожьеПолитика, 11:12
В Киеве и Хмельницкой области вновь прогремели взрывыПолитика, 11:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 11:10
Волгоградец отсудил у «Перекрестка» ₽13 тыс. за невкусные продуктыПолитика, 11:03
В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчинуОбщество, 11:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как два соруководителя Netflix уживаются друг с другом — Fast CompanyPro, 11:00
На акушера, вытащившего щипцами новорожденного, возбудили уголовное делоОбщество, 10:58
Футболист рассказал о конфликте с Галицким из-за желания играть в ЕвропеСпорт, 10:58
Из советского кабинета в мягкий лофт: как в Москве обновляют школыГород, 10:56
На Западе зарегистрировали бренд ZELENSKYYБизнес, 10:49
Haval начал сборку нового кроссовера H3 на заводе в Тульской областиАвто, 10:43
Спикер Джонсон сослался на занятость и отказался встречаться с ЗеленскимПолитика, 10:43