В Японии оправдали приговоренного к смерти в 1968 году мужчину

Кампания за пересмотр дела Ивао Хакаматы (Фото: Hiroaki Yamaguchi / AFLO / Global Look Press)

Окружной суд японской префектуры Сидзуоки признал невиновным 88-летнего Ивао Хакамату, которого приговорили к смертной казни в 1968 году по обвинению в убийстве четырех человек, сообщает агентство Kyodo.

Прокуратура, которая при пересмотре дела требовала смертного приговора, пока не подала апелляцию на решение суда, отмечает агентство.

Хакамату арестовали по обвинению в ограблении и убийстве мужчины, его жены и двоих детей в 1966 году. Спустя 20 дней допросов мужчина признал вину, однако во время суда заявил, что дал признательные показания под пытками.

В 1968 году его приговорили к смертной казни.

В 2014 году суд выпустил Хакамату из-под стражи, постановив, что доказательства его вины могли быть сфабрикованы. Позднее, осенью 2023-года суд решил возобновить дело. По нему прошло три слушания.

Япония и США единственные страны G7, где по-прежнему разрешены смертные приговоры. Результаты опроса, проведенного в 2019 году показали, что 80% поддерживают сохранение такой меры наказания, только 9% поддерживают отмену, пишет The Guardian.