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В Японии мужчину решили казнить за поджог аниме-студии с 36 погибшими

Синдзи Аоба
Синдзи Аоба (Фото: Kyodo / Reuters)

Японский окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу за поджег анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году где погибли 36 человек, об этом сообщает The Japan Times. Оно считается одним из самых массовых убийств в Японии.

Аобу утверждал, что студия украла его идеи после того, как отвергла его произведения на ежегодном конкурсе, проводимом компанией. Суд не признал, что компания занималась плагиатом какой-либо из его работ. В постановлении говорилось, что Аоба направился в Киото из своего дома в городе Сайтама и поджег студию. Защита настаивала на том, что злоумышленник бредил и поэтому лишь ограниченно дееспособен, однако судья Кейсуке Масуда признал его вменяемым. Прокуратура потребовала высшую меру наказания, учитывая тяжесть преступления. Однако, два психиатра, которые давали показания в суде, также разделились во мнениях относительно его психического состояния.

Одна из пострадавших, которая показания в суде, рассказала, что сбежала из окна после того, как ее облили бензином. Она получила ожоги более 94% тела и ей пришлось перенести 49 операций.

Число жертв поджога на студии аниме в Японии возросло до 36
Общество

«Я чувствую отчаяние всякий раз, когда смотрю в зеркало. Жить с этим телом изнурительно», — ее слова приводит «The Japan Times»

Перед вынесением решения судья Масуда спросил Аобу, который был в инвалидной коляске и одет в синий спортивный костюм, есть ли у него что сказать, на что тот ответил: «Нет, не хочу».

Пожар в студии «Kyoto animation» случился утром 18 июля 2019 года. Здание, в котором расположена студия, подожгли около 10:35 (4:35 мск) 18 июля. Поджигателем оказался 41-летний мужчина, его задержали и доставили в больницу (он получил ожоги). По словам очевидцев, во время инцидента мужчина кричал «Умри! ..» На месте происшествия полицейские нашли холодное оружие.

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Япония Пожар Киото студия
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