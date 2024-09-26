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Политика ,  
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Байден перепутал Нью-Йорк с Вашингтоном

В очередной оговорке Байден перепутал Нью-Йорк с Вашингтоном
Фото: Leon Neal / Reuters
Фото: Leon Neal / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сказав, что мероприятие проходит в Вашингтоне. Фрагмент выступления главы государства опубликовал New York Post.

«Спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон», — поприветствовал он коллег в Нью-Йорке.

79-я сессия Генассамблеи ООН началась 10 сентября. В настоящее время проходит неделя высокого уровня, она продлится до 30 сентября.

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Политика
Джо Байден

Байден неоднократно допускал оговорки в своих выступлениях. В июне он решил выйти из предвыборной гонки, назвав своим преемником вице-президента Камалу Харрис.

Этому предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика, а также провальные дебаты с оппонентом Дональдом Трампом. Во время выступления президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Выборы президента США назначены на 5 ноября. Согласно усредненным данным опросов, по состоянию на 23 сентября кандидат от демократов лидирует с 48,3%. За Трампа голоса готовы отдать 45,8% потенциальных избирателей.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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