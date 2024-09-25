Байден на ГА ООН упомянул Путина всего один раз
Американский президент Джо Байден во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке упомянул Россию и президента Владимира Путина по одному разу, а Украину — девять, сообщает ТАСС.
Байден говорил о военной операции на Украине, которую проводит Россия, а также о необходимости продолжать оказывать помощь Киеву.
Накануне представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден объявит о новой помощи Киеву в день встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый пакет помощи будет включать кассетные боеприпасы, уточнили в Пентагоне.
Со слов Кирби, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».
Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз заявляли, что они лишь затягивают конфликт, но не сможет решить его исхода.
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 10 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 24 по 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.
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