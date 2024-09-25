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Военная операция на Украине ,  
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Байден на ГА ООН упомянул Путина всего один раз

Байден с трибуны ГА ООН упомянул Путина один раз, а Украину — девять
Сюжет
Военная операция на Украине

Американский президент Джо Байден во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке упомянул Россию и президента Владимира Путина по одному разу, а Украину — девять, сообщает ТАСС.

Байден говорил о военной операции на Украине, которую проводит Россия, а также о необходимости продолжать оказывать помощь Киеву.

Байден объявит о новой помощи Украине в день встречи с Зеленским
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Владимир Зеленский и Джо Байден

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Байден объявит о новой помощи Киеву в день встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый пакет помощи будет включать кассетные боеприпасы, уточнили в Пентагоне.

Со слов Кирби, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Москве не раз заявляли, что они лишь затягивают конфликт, но не сможет решить его исхода.

79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась 10 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 24 по 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

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