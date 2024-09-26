В Индии поймали тигра, убившего за два месяца десять человек

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В Индии усыпили тигра, который за два месяца растерзал десять человек в районе заповедника Пилибхит в штате Уттар-Прадеш, сообщает The Times of India со ссылкой на местные власти.

Лесники рассказали, что хищник не реагировал на звуки, только на визуальные раздражители. Ветеринар после осмотра животного сообщил, что тигр глухой. Предположительно, он лишился слуха из-за петард, которые местные жители используют для отпугивания диких животных. «Это первый раз, когда мы поймали тигра с нарушением слуха», — подчеркнул офицер лесного хозяйства Маниш Сингх.

В декабре 2023 года в Приморье поймали двух «конфликтных» тигров. Одного нашли в районе села Дмитриевка Черниговского района, где он охотился на собак. Второго удалось отловить в окрестностях села Лермонтовка Бикинского района, где животное беспокоило местных жителей.

Ветеринары осмотрели обоих тигров и обнаружили, что у одного из них сломана передняя лапа. В центре «Амурский тигр» выяснили, что животное было ранено из огнестрельного оружия.