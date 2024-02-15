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Суд в Приморье выписал штраф фермеру за фейк о нападении тигра

Фото: Константин Михайлов / Russian Look / Global Look Press
Фото: Константин Михайлов / Russian Look / Global Look Press

Приморский суд привлек женщину к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. за распространение ложной информации о нападении тигра на ее лошадь, об этом сообщает прокуратура Приморского края.

В марте 2023 года в районе села Ромашка Хасанского муниципального округа глава крестьянско-фермерского хозяйства обнаружила труп принадлежащей ей лошади. Женщина сфотографировала тело и начала распространять фотографию в социальных сетях, сказав, что лошадь погибла в результате нападения тигра, несмотря на то что очевидцем событий она не являлась.

Эксперты установили, что смерть лошади наступила в результате огнестрельных ранений. Следов нападения хищника не обнаружено.

«После ознакомления с заключением специалистов женщина продолжила распространять информацию о том, что лошадь стала жертвой тигра, рассылала объявления о бесконтрольном пребывании диких животных на сельхозугодьях, создавая условия для возникновения паники, волнений и общей дестабилизации обстановки», — говорится в сообщении.

В связи с выявленным фактом прокурор района возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП.

Суд в Приморье выписал штраф за фейк о выходе тигра к людям
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

В начале 2023 года жительница села Яковлевка Приморского края позвонила в полицию и сообщила сотрудникам ведомства, что по одной из улиц населенного пункта гуляет тигр. В качестве подтверждения она показала фото, которое, по ее словам, ей передал очевидец. Сотрудники полиции не обнаружили ни тигра, ни его следов в ходе осмотра, зато установили, что заведомо недостоверную информацию о тигре распространял 30-летний житель села, используя фотографию из интернета. Яковлевский районный суд Приморского края оштрафовал местного жителя на 50 тыс. руб. за распространение ложной информации.
 

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Теги
Приморский край прокуратура суд тигр штраф фейк
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