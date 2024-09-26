Авиация нанесла удар по пункту дислокации наемников в Харьковской области

Российские летчики уничтожили пункт временной дислокации польских наемников в селе Богуславка Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигму.

Удар нанесли с помощью четырех авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции. Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих, заявил собеседник агентства.

Пункт размещения находился в административных зданиях населенного пункта.

24 сентября в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по заводу на Украине, который производит и обслуживает газотурбинные двигатели для боевых самолетов. Кроме того, удары нанесли по двум цехам, где производились беспилотники, а также по инфраструктуре одного из украинских аэродромов.

Среди уничтоженной техники тогда были упомянуты в том числе две САУ Krab, две САУ «Акация», три САУ «Гвоздика».