Минобороны сообщило об ударе по заводу двигателей для военных самолетов

В военном ведомстве рассказали о новых ударах по производству комплектующих для военной техники и украинскому аэродрому

Фото: ТАСС

Российские военные нанесли удар по заводу на Украине, который производит и обслуживает газотурбинные двигатели для боевых самолетов, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Кроме того, удары нанесли по двум цехам, где производились беспилотники, а также по инфраструктуре одного из украинских аэродромов.

На различных направлениях в зоне военной операции за сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Волчанские Хутора, отразили одну контратаку;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Торское, отразили четыре контратаки;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка, Катериновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 12 бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка. Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк, Кураховка, отразили десять контратак;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь, Темировка, отразили одну контратаку;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка, Запорожье, Токаревка, Херсон.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2000 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ Krab, две САУ «Акация», три САУ «Гвоздика».