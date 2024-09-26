 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Фигурант дела Иванова пытался скрыть участие в преступлениях

Сюжет
Аресты генералов
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Обвиняемый в рамках дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пытался скрыть свое участие в преступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

О попытке фигуранта дела устранить следы своего участие в преступлениях говорится в материалах оперативной работы и следственных действий. Кто именно скрывал содеянное, агентство не уточняет.

При обысках по делу экс-зама Шойгу нашли крупные суммы наличными
Политика
Тимур Иванов

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. На следующий день задержали бизнесмена Сергея Бородина, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым. Третий фигурант дела — глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки бывшему заместителю министра обороны.

Иванов иБородин курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По информации ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Минобороны Тимур Иванов коррупция
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
При обысках по делу экс-зама Шойгу нашли крупные суммы наличными
Политика
В деле экс-зама Шойгу о кадетских корпусах насчитали ущерб в ₽2,18 млрд
Общество
По делу Тимура Иванова арестовали баню в Тверской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Кремль сообщил об отсутствии угроз суверенитету, но большой конфронтацииПолитика, 06:34
Фигурант дела Иванова пытался скрыть участие в преступленияхОбщество, 06:10
Сооснователь Facebook объяснил, почему Трампа любят техномиллиардерыБизнес, 06:04
В СК назвали срок определения причин смерти детей под КрасноярскомОбщество, 05:43
NYT узнала о предъявлении мэру Нью-Йорка обвинения на федеральном уровнеПолитика, 05:18
Украина призвала не поддерживать мирный план КитаяПолитика, 05:13
«Плеер.ру» прекратил работуТехнологии и медиа, 05:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой областиПолитика, 03:55
Посол в Оттаве назвал Арктический совет «ручейком общения» с КанадойПолитика, 03:33
Германия подаст в суд на «Талибан» из-за притеснения женщинПолитика, 03:12
В Минэке назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики РоссииЭкономика, 03:07
Журналистка France24 сняла сюжет об обстановке в Курской областиПолитика, 02:42
В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детейТехнологии и медиа, 02:39
МИД Венгрии заявил о необходимости связей «от Лиссабона до Владивостока»Политика, 02:16