Фигурант дела Иванова пытался скрыть участие в преступлениях

Обвиняемый в рамках дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова пытался скрыть свое участие в преступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

О попытке фигуранта дела устранить следы своего участие в преступлениях говорится в материалах оперативной работы и следственных действий. Кто именно скрывал содеянное, агентство не уточняет.

Иванова задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. На следующий день задержали бизнесмена Сергея Бородина, которого обвинили в соучастии при получении взятки Ивановым. Третий фигурант дела — глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки бывшему заместителю министра обороны.

Иванов иБородин курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах. По информации ТАСС, экс-чиновнику вменяют взятку в размере более 1 млрд руб. Свою вину он не признает.