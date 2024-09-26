NYT узнала о предъявлении мэру Нью-Йорка обвинения на федеральном уровне

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлено уголовное обвинение на федеральном уровне, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Обвинительное заключение еще не опубликовали, что вменяют Адамсу, неизвестно, отмечает газета. Федеральные прокуроры дадут официальные комментарии 26 сентября.

Чиновник предположил, что стал мишенью правоохранительных органов из-за отстаивания интересов жителей города, пишет NYT.

Адамс будет первым мэром в истории Нью-Йорка, которому предъявят обвинение во время пребывания в должности. Он занял свой пост в январе 2022 года и стал 110-м градоначальником Нью-Йорка. Адамс также является вторым афроамериканцем, возглавившим город.

В 2023 году в отношении Адамса начали расследование, у отвечавшей за сбор средств для его предвыборной кампании Брианны Саггс провели обыски. В ФБР считают, что Адамс мог получать незаконные пожертвования, в том числе от представителей турецких властей, во время сбора средств для своей предвыборной кампании в 2021 году.

NYT со ссылкой на ордер писало, что следствие пыталось выяснить, направляло ли турецкое правительство или граждане Турции пожертвования Адамсу, используя так называемую схему подставных доноров, а также предоставлял ли кто-либо из штаба мэра какие-либо преимущества для Турции или строительной компании в обмен на пожертвования.

Адвокат мэра Нью-Йорка Бойд Джонсон заявил, что тот сотрудничает с властями. Сам Адамс (в прошлом полицейский) отметил, что он, «как бывший сотрудник правоохранительных органов», рассчитывает, что «все его сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать при любом расследовании», самому ему «нечего скрывать».