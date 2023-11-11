ФБР изъяло у мэра Нью-Йорка мобильные телефоны и iPad

Сотрудники ФБР изъяли мобильные телефоны и iPad у мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках расследования дела о финансировании его предвыборной кампании в 2021 году, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в понедельник агенты ФБР подошли к мэру на Манхэттене и попросили его охрану отойти. Затем они сели с ним в его внедорожник и, в соответствии с ордером, выданным судом, забрали у Адамса как минимум два мобильных телефона и iPad. Через несколько дней устройства были возвращены. Газета указывает, что следователи, имеющие ордер на обыск, могут копировать данные с электронных устройств после их изъятия.

Адвокат мэра Нью-Йорка Бойд Джонсон заявил, что тот сотрудничает с властями. Сам Адамс (в прошлом полицейский) отметил, что он, «как бывший сотрудник правоохранительных органов», рассчитывает, что «все его сотрудники будут соблюдать закон и полностью сотрудничать при любом расследовании», самому ему «нечего скрывать».

Власти расследуют возможный сговор предвыборного штаба Адамса на выборах мэра Нью-Йорка в 2021 году с бруклинской строительной компанией и турецким правительством или гражданами и возможное использование схемы подставного донорства для сбора средств. В начале ноября сотрудники ФБР провели обыск в доме главного специалиста по сбору денег на кампанию мэра 25-летней Брианны Саггс.

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