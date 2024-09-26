 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В Минэке назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики России

Ожидания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту российской экономики в 2025 году «предсказуемо занижены», заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ОЭСР улучшил прогноз по росту ВВП России. По мнению экспертов организации, показатель в 2024 году составит 3,7%. В 2025 году организация ждет роста российской экономики на 1,1%.

По словам Денисов пересмотр консервативных прогнозов международных организаций касательно состояния российской экономики не удивляет. Такие прогнозы часто корректируются вверх, отметил эксперт.

«Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены», — сказал Денисов.

В материалах ОЭСР не учли реализацию в России новых национальных проектов, считает он. Экономика России будет устойчиво развиваться за счет инвестиций, потребительского спроса, реализации проектов в технологическом секторе и экспортного потенциала, уверен представитель министерства.

ОЭСР улучшила прогноз для экономики России
Экономика
Фото:Александр Река / ТАСС

ОЭСР — международное экономическое объединение стран, разделяющих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По состоянию на 2024 год в организации участвуют 38 стран. Большинство из них — развитые экономики, в том числе 22 — члены ЕС.

В начале мая в ОЭСР заявили, что российская экономика вырастет на 2,6% в 2024 году. При этом февральский прогноз предполагал рост на 1,8%. Рост российской экономики в 2025 году, посчитали в ОЭСР, будет на уровне 1%.

Тогда ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,1% к ожидавшимся в феврале 2,9%. В странах — членах организации прогнозируется рост на уровне 1,7%. Прогноз по росту ВВП на 2025 год был улучшен до 3,2 с 3%.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ОЭСР ВВП российская экономика
Материалы по теме
ОЭСР улучшила прогноз для экономики России
Экономика
Росстат улучшил оценку роста ВВП во втором квартале
Экономика
ЕАБР понизил прогноз по росту ВВП России до 1,1% в 2025 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Посол в Оттаве назвал Арктический совет «ручейком общения» с КанадойПолитика, 03:33
Германия подаст в суд на «Талибан» из-за притеснения женщинПолитика, 03:12
В Минэке назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики РоссииЭкономика, 03:07
Журналистка France24 сняла сюжет об обстановке в Курской областиПолитика, 02:42
В Думе предложили Роскомнадзору ограничить новости о преступлениях детейТехнологии и медиа, 02:39
МИД Венгрии заявил о необходимости связей «от Лиссабона до Владивостока»Политика, 02:16
Трамп предложил пригрозить Ирану «разнести его вдребезги»Политика, 02:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Декларацию G7 по Украине поддержали около 30 из 193 стран ООНПолитика, 01:36
Спикер конгресса потребовал от Зеленского уволить посла в СШАПолитика, 01:17
Байден выделил Украине новый пакет помощи на $375 млнПолитика, 01:10
Вучич удивился отказу пригласить Москву на юбилей освобождения ОсвенцимаПолитика, 00:35
WSJ узнала, что Запад не впечатлился планом ЗеленскогоПолитика, 00:12
МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенкомПолитика, 00:09
Посол России в Берлине: «Бумаги не проливают свет ни на что»Политика, 00:03