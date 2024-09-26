В Минэке назвали заниженным прогноз ОЭСР по росту экономики России

Ожидания Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по росту российской экономики в 2025 году «предсказуемо занижены», заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ОЭСР улучшил прогноз по росту ВВП России. По мнению экспертов организации, показатель в 2024 году составит 3,7%. В 2025 году организация ждет роста российской экономики на 1,1%.

По словам Денисов пересмотр консервативных прогнозов международных организаций касательно состояния российской экономики не удивляет. Такие прогнозы часто корректируются вверх, отметил эксперт.

«Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены», — сказал Денисов.

В материалах ОЭСР не учли реализацию в России новых национальных проектов, считает он. Экономика России будет устойчиво развиваться за счет инвестиций, потребительского спроса, реализации проектов в технологическом секторе и экспортного потенциала, уверен представитель министерства.

ОЭСР — международное экономическое объединение стран, разделяющих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. По состоянию на 2024 год в организации участвуют 38 стран. Большинство из них — развитые экономики, в том числе 22 — члены ЕС.

В начале мая в ОЭСР заявили, что российская экономика вырастет на 2,6% в 2024 году. При этом февральский прогноз предполагал рост на 1,8%. Рост российской экономики в 2025 году, посчитали в ОЭСР, будет на уровне 1%.

Тогда ОЭСР улучшила прогноз роста мировой экономики до 3,1% к ожидавшимся в феврале 2,9%. В странах — членах организации прогнозируется рост на уровне 1,7%. Прогноз по росту ВВП на 2025 год был улучшен до 3,2 с 3%.