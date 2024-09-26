МИД Венгрии заявил о необходимости связей «от Лиссабона до Владивостока»

Венгрия выступает за сотрудничество «от Лиссабона до Владивостока», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Для широкого сотрудничества необходимы фундаментальные изменения принципов мировой политики, считает министр.

«Сейчас страны крайне далеки от этой идеи. Но вернуться к ней не представляется чем-то невозможным. Но есть важное предварительное условие — принципы мировой политики следует кардинально изменить», — заявил Сийярто.

Странам необходимо взаимодействовать на принципах уважения и дипломатии, а также поддерживать диалог друг с другом, отметил глава МИД.

Дипломат также отметил, что Будапешт выступает за прекращение огня на Украине и начало переговоров Киева с Москвой. По словам Сийярто, переговоры — способ спасти жизни многих людей.

Отказ «великих держав» общаться друг с другом является нонсенсом, добавил дипломат. По его мнению, это может привести к разделению мира на блоки с «кошмарными последствиями».