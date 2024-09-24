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Политика ,  
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Сийярто заявил о превращении слова «мир» в ругательство в Европе

В странах Европы используют слово «мир» в негативном значении, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в штаб-квартире ООН на Саммите Будущего. Его слова приводит венгерское интернет-издание Index.

«Самое печальное, что международный либеральный мейнстрим теперь превратил слово «мир» в ругательство, по крайней мере в Европе», — сказал министр.

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Политика
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Сийярто подчеркнул, что венгры — «миролюбивая нация», поэтому его страна поспособствует тому, чтобы в будущем слово «мир» перестало иметь негативный окрас, а международное сотрудничество было справедливым.

Сийярто не первый раз указывает на мирную позицию Венгрии, в частности — по Украине. Еще в 2023 году он заявил, что Будапешт заинтересован в немедленном прекращении огня и начале мирных переговоров. При этом, он подчеркнул, что другие страны Евросоюза ждут для Киева более выгодных условий.

Летом 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел недельную «мирную миссию»: впервые за 12 лет посетил Украину, затем отправился в Москву и Китай. По итогам поездок Орбан направил лидерам ЕС и главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором отметил, что Европа должна выступить с мирной инициативой, не дожидаясь США.

В ЕС к действиям премьера Венгрии отнеслись критически. В Брюсселе отметили, что поездка в Россию — личная инициатива Орбана и он не представляет Евросоюз.

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Венгрия ООН Европа слово саммит Петер Сийярто
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