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Польша раскритиковала фон дер Ляйен после записи с «польским Освенцимом»

Глава МИД Польши раскритиковал главу ЕК после записи с «польским Освенцимом»
Глава ЕК опубликовала видео в память о жертвах холокоста. На субтитрах были указаны имена, год и место смерти. Некоторые надписи содержали слова «лагерь Аушвиц, Польша»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен после видеозаписи, на которой Освенцим назван польским.

«Говоря о нацистском лагере смерти Освенцим, следует отметить, что он был построен в условиях немецкой оккупации. Информация в социальных сетях Еврокомиссии будет уточнена, но очень жаль, что польский еврокомиссар не изложил заранее польскую точку зрения», — написал глава МИД в соцсети X.

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В субботу, 27 января, глава Еврокомиссии опубликовала в соцсети видео по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. На записи были упомянуты имена ряда жертв, в том числе убитых в Освенциме. Помимо них в субтитрах были также указаны год и место смерти. Некоторые надписи содержали слова «лагерь Аушвиц, Польша». Это вызвало критику польских властей. Запись впоследствии скорректировали, указав Германию вместо Польши.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера, чьи слова приводит Polskie Radio, в обращении к фон дер Ляйен отметил, что «во время Второй мировой войны немецкие концентрационные лагеря были созданы в разных европейских странах, находящихся под немецкой оккупацией». «В то время, когда поднимается волна антисемитизма, мы должны помнить о жертвах, а также о корнях зла, чтобы предотвратить его в будущем», — добавил он.

Депутат от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мулярчик подчеркнул, что ни один из концлагерей не был польским. «Все концентрационные лагеря были созданы на оккупированных немцами территориях. Нацисты были немцами, и их следует называть немецкими нацистами», — ответил он на запись.

Маршал сейма Шимон Головня также написал в соцсети: «Лагерь Освенцим был немецким концлагерем. <...> Это единственная правда. Хорошо, что запись Урсулы фон дер Ляйен была исправлена».

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Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был основан в 1940 году, строительство окончательно завершилось в 1942-м. За время его работы там были убиты около 1,4 млн человек, в том числе примерно 1,1 млн евреев. В январе 1945-го лагерь был освобожден Советской армией. Спустя два года на его месте был создан музей, позже включенный во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Елена Чернышова
Радослав Сикорский Урсула фон дер Ляйен Освенцим
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