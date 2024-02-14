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МИД вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора Кудратходжаева о русскоязычных
В ответ на слова узбекского ректора, сравнившего русскоязычное население республики с «оккупантами или идиотами», российский МИД напомнил о песне ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент»
Ботиржон Асадов
Ботиржон Асадов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Посол Узбекистана Ботиржон Асадов был вызван в российский МИД, ему выражен протест в связи с высказываниями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева.

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении МИДа.

Кудратходжаев — председатель Национальной медиаассоциации Узбекистана и глава Общественного совета Министерства дошкольного образования республики. Ранее он назвал жителей страны, не знающих узбекский, «оккупантами или идиотами» — такую характеристику он привел в качестве цитаты из Карла Маркса (достоверность этой цитаты не подтверждена). Слова Кудратходжаев адресовал в том числе тем людям, которые приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года.

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«Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. Быстрое возрождение города стало возможным только объединенными усилиями огромной страны. В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои», — ответил МИД на слова ректора.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Узбекистан вызов посла русскоязычное население МИД
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