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Общество ,  
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В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда

Фото: J.L. Sousa / Zuma / Global Look Press
Фото: J.L. Sousa / Zuma / Global Look Press

Два человека получили ранения в результате взрыва в здании суда в городе Санта-Мария в штате Калифорния, сообщает телеканал KSBY.

Сдетонировало самодельное взрывное устройство. Полиция задержала подозреваемого, его допрашивают. Ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни, заявили в правоохранительных органах.

Очевидец рассказал телеканалу, что видел входящего в здание неизвестного, который бросил рюкзак в охрану, после чего произошел взрыв.

В здании суда в Кентукки застрелили судью
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Фото:Luke Sharrett / Getty Images

20 сентября в штате Кентукки окружного судью застрелили в собственном кабинете. По данным CBS News, шериф округа Летчер Микки Стайнс застрелил 54-летнего судью Кевина Маллинса в своем кабинете после ссор. Стайнса арестовали на месте происшествия после прибытия полицейских. Правоохранительные органы не раскрыли мотив или характер ссоры.

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