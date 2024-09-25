В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда
Два человека получили ранения в результате взрыва в здании суда в городе Санта-Мария в штате Калифорния, сообщает телеканал KSBY.
Сдетонировало самодельное взрывное устройство. Полиция задержала подозреваемого, его допрашивают. Ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни, заявили в правоохранительных органах.
Очевидец рассказал телеканалу, что видел входящего в здание неизвестного, который бросил рюкзак в охрану, после чего произошел взрыв.
20 сентября в штате Кентукки окружного судью застрелили в собственном кабинете. По данным CBS News, шериф округа Летчер Микки Стайнс застрелил 54-летнего судью Кевина Маллинса в своем кабинете после ссор. Стайнса арестовали на месте происшествия после прибытия полицейских. Правоохранительные органы не раскрыли мотив или характер ссоры.
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