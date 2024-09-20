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Общество ,  
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В здании суда в Кентукки застрелили судью

Окружного судью застрелили в собственном кабинете в городе Уайтсберг штат Кентукки, сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.

«К сожалению, мне сообщили, что окружной судья в округе Летчер был застрелен в своем кабинете сегодня днем», — написал он.

По данным CBS News, предположительно, шериф округа Летчер Микки Стайнс застрелил 54-летнего судью Кевина Маллинса в своем кабинете после ссоры. Об этом телеканалу сообщил представитель полиции штата Кентукки Мэтт Гейхарт.

По его словам, в судью выстрелили несколько раз. Стайнса арестовали на месте происшествия после прибытия полицейских. Правоохранительные органы не раскрыли мотив или характер ссоры, отметил телеканал.

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судья убийство стрельба США
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