В здании суда в Кентукки застрелили судью
Окружного судью застрелили в собственном кабинете в городе Уайтсберг штат Кентукки, сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети X.
«К сожалению, мне сообщили, что окружной судья в округе Летчер был застрелен в своем кабинете сегодня днем», — написал он.
По данным CBS News, предположительно, шериф округа Летчер Микки Стайнс застрелил 54-летнего судью Кевина Маллинса в своем кабинете после ссоры. Об этом телеканалу сообщил представитель полиции штата Кентукки Мэтт Гейхарт.
По его словам, в судью выстрелили несколько раз. Стайнса арестовали на месте происшествия после прибытия полицейских. Правоохранительные органы не раскрыли мотив или характер ссоры, отметил телеканал.
Ранее, 8 сентября, в Кенкукки неизвестный открыл стрельбу на автомагистрали в округе Лорел. По информации Reuters, он выстрелил по нескольким машинам из леса. CNN передавал о «множестве пострадавших».
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