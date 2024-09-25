Гладков сообщил о гибели раненного при атаке дрона 22 сентября мужчины
Пострадавший при атаке украинского беспилотника 22 сентября мужчина умер в больнице, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Водитель получил ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения во время удара БПЛА по его автомобилю. Мужчина ехал по автодороге Чайки — Красный Октябрь, на попутном транспорте пострадавшего довезли до больницы № 2 Белгорода.
«Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но, несмотря на все принятые меры, спасти его не удалось», — написал Гладков.
Ранее губернатор написал о гибели женщины, которая получила ранения при обстреле со стороны ВСУ 16 сентября. Она умерла в больнице. В тот день город подвергся мощному обстрелу, ранения получили десять человек. На следующее утро в больнице оставались семь пострадавших.
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