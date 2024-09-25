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В Мексике наркоторговцы похитили российского блогера-путешественника

Владимир Комаров
Владимир Комаров (Фото: voynomad / / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Мексике похитили российского велопутешественника-экстремала Владимира Косарова (настоящая фамилия — Комаров), сообщил РБК заведующий консульским отделом посольства России в стране Яков Федоров.

По его словам, инцидент произошел 24 сентября. К настоящему моменту Косарова освободили, посольство находится с ним на связи. Изначально информацию о похищении блогера в ведомстве получили от его подписчиков, уточнил дипломат.

«По словам Комарова, в результате похищения вред его здоровью не причинен, его не били и не грабили», — рассказал Федоров.

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Он подчеркнул, что на территорию Мексики путешественник въехал из Гватемалы нелегально и сейчас точно так же планирует пересечь границу США. При этом он передвигается «по районам с повышенной криминальной опасностью, обусловленной деятельностью наркокартелей», отметил Федоров, подчеркнув, что посольство предупредило Комарова об ответственности и последствиях за подобные действия.

Ранее о похищении Комарова членами наркокартеля сообщил телеграм-канал Baza. Связь с путешественником пропала, когда тот находился в районе Нуэво-Ларедо. Перед этим сам Владимир рассказал, что к нему подъехали несколько человек и допрашивали в течение двух часов о том, откуда он и как попал на эту территорию.

Когда Владимир перестал выходить на связь, его подписчики обратились в полицию, но их перенаправили в посольство.

Спустя сутки блогер появился в Сети и рассказал, что все это время его по «разным странным местам» возили на машине, а похитившие его люди употребляли наркотики.

Ближе к ночи мужчину высадили у города Монтерей и предупредили, чтобы он больше никогда не приезжал в Нуэво-Ларедо.

Весной Косаров пропадал на три месяца в Колумбии. В середине апреля он вышел на связь и сообщил, что ему удалось добраться до Панамы через Дарьенский пробел, однако он заразился малярией.

Свой блог он ведет в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), у него там почти 3,4 тыс. подписчиков.

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новости Мексика наркоторговцы похищение путешественник
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