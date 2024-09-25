В Краснодаре сгорел склад деревянных изделий на 300 кв. м
Склад с деревянными изделиями, хранившимися в нем, загорелся в Краснодаре, сообщило МЧС России.
Здание на улице Чехова занимало 300 кв. м, огонь охватил их все. Возгорание тушили 48 человек с помощью 16 единиц техники.
Сейчас на пожаре уже ликвидировали открытое горение, добавили в МЧС. Идет проливка тлеющих конструкций.
В начале августа на той же площади пожарным удалось ликвидировать возгорание в жилом доме на улице Чапаева в Краснодаре. Никто из жильцов дома не пострадал.
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