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Общество ,  
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Суд вернул полиции дело пастора Шварцкопфа и отпустил его

Михаэль&nbsp;Шварцкопф
Михаэль Шварцкопф (Фото: Christian Thiele / dpa / Global Look Press)

Московский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции материалы по делу пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

«Суд вернул материалы составителям для устранения недостатков», — говорится в сообщении.

Пастора отпустили на свободу из здания суда, но с обязательством о явке, передают «Фонтанка» и телеканал 78. Адвокат Шварцкопфа рассказал, что суд пока не предъявил нарушение.

Лютеранская церковь в Петербурге сообщила о задержании пастора Шварцкопфа
Политика
Михаэль Шварцкопф

Шварцкопф имеет гражданство Германии. В Петрикирхе служит с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России.

Пастора задержали 24 сентября. В отношении него зарегистрировали дело о нарушении правил въезда и пребывания в России — ч. 5 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. «Фонтанка» писала, что Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге и хотят депортировать из страны.

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пастор Санкт-Петербург Церковь депортация суд
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