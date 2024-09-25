Суд вернул полиции дело пастора Шварцкопфа и отпустил его
Московский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции материалы по делу пастора лютеранской церкви Петрикирхе Михаэля Шварцкопфа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
«Суд вернул материалы составителям для устранения недостатков», — говорится в сообщении.
Пастора отпустили на свободу из здания суда, но с обязательством о явке, передают «Фонтанка» и телеканал 78. Адвокат Шварцкопфа рассказал, что суд пока не предъявил нарушение.
Шварцкопф имеет гражданство Германии. В Петрикирхе служит с 2013 года, является настоятелем лютеранских общин в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Архангельске, Печорах и Ухте. С 2014 года назначен официальным представителем архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России.
Пастора задержали 24 сентября. В отношении него зарегистрировали дело о нарушении правил въезда и пребывания в России — ч. 5 ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. «Фонтанка» писала, что Шварцкопфу вменяют фиктивную регистрацию в Петербурге и хотят депортировать из страны.
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