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Политика ,  
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Кремль анонсировал начало совещания Совбеза по ядерному сдерживанию

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию начинается в Кремле, сообщила его пресс-служба.

Участники заседания уже собрались.

Постоянное совещание по ядерному сдерживанию — рабочий орган Совета безопасности, принимающий решения относительно ядерной политики страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на совещании ожидается выступление президента. «Остальное по понятным причинам будет с грифом «совершенно секретно», — сказал он.

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков 23 сентября заявил, что Россия может провести ядерные испытания, но не будет этого делать, если от них воздержатся и США. По его словам, в позиции Москвы ничего не изменилось.

Современная Россия ни разу не проводила ядерные испытания. СССР провел последние 24 октября 1990 года, США — 23 сентября 1992 года. По данным ООН, всего в США провели в 1945–1992 годах 1032 ядерных испытания, в СССР в 1949–1990 годах –– 715.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по состоянию на конец ноября 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками (Россия и США — 4489 и 3708 единиц соответственно).

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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