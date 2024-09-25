PetroVietnam обжалует решение суда по спору с «Силовыми машинами»

Штаб-квартира PetroVietnam в Ханое, Вьетнам (Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters)

Вьетнамская госкорпорация Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) считает несправедливым решение сингапурского суда в споре с компанией «Силовые машины» Алексея Мордашова и будет его оспаривать. Об этом сообщил РБК представитель корпорации Нгуен Ань Фыонг.

«По-прежнему считаем, что Международный арбитражный суд Сингапура вынес несправедливое решение в отношении «Петровьетнама», не дав нам возможность прояснить перед арбитражным судом все обстоятельства по существу», — говорится в сообщении.

Представитель отметил, что «Петровьетнам» в отведенные по закону сроки будет оспаривать решение суда. «В настоящее время стороны ведут переговоры для урегулирования споров», — добавил он.

В 2013 году совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Однако в 2018 году «Силовые машины» попали под санкции США и проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. В начале 2019 года компания Мордашова приостановила свое участие в контракте, сославшись на форс-мажор. Но вьетнамская сторона не приняла санкции в качестве основания для форс-мажора.

В 2023 году суд в Сингапуре удовлетворил иск «Силовых машин» на сумму более $500 млн (фактические расходы на строительство проекта, включая неоплаченные счета, стоимость оборудования и работ, которые были заказаны и выполнены к дате расторжения контракта). Позже арбитражный суд Москвы постановил привести в исполнение решение Сингапурского международного арбитражного центра.