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Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии Джорджей Мелони

Джорджа&nbsp;Мелони и Илон Маск
Джорджа Мелони и Илон Маск (Фото: Filippo Attili / Us Palazzo Chigi / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Американский бизнесмен Илон Маск не состоит в романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил сам предприниматель в соцсети X.

«Я был там (в Италии. — РБК) со своей мамой», — уточнил он.

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Так Маск прокомментировал слухи, распространенные после публикации его фотографии с итальянским премьером. Снимок был сделан на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На изображении видно, как Маск и Мелони улыбаются друг другу. «Это любовь?» — написало издание New York Post.

Как пишет Politico, Маск назвал Мелони человеком, «который внутри еще красивее, чем снаружи». Так предприниматель высказался по случаю вручения Мелони премии Global Citizens Award.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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Джорджа Мелони

премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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