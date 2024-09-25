Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии Джорджей Мелони
Американский бизнесмен Илон Маск не состоит в романтических отношениях с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом заявил сам предприниматель в соцсети X.
«Я был там (в Италии. — РБК) со своей мамой», — уточнил он.
Так Маск прокомментировал слухи, распространенные после публикации его фотографии с итальянским премьером. Снимок был сделан на гала-ужине в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На изображении видно, как Маск и Мелони улыбаются друг другу. «Это любовь?» — написало издание New York Post.
Как пишет Politico, Маск назвал Мелони человеком, «который внутри еще красивее, чем снаружи». Так предприниматель высказался по случаю вручения Мелони премии Global Citizens Award.
Умер актер Роман Мадянов
Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри
Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог
Израиль начал военную операцию в Ливане
Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»
Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов