Московского налоговика обвинили в 24 эпизодах получения взятки

ТАСС узнал о деле против московского налоговика по 24 эпизодам взяточничества

Бывший заместитель начальника налоговой инспекции № 9 Москвы Евгений Цой обвиняется в 24 эпизодах получения взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Цой Евгений Олегович обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц), и 9 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц и в крупном размере)», — говорится в материалах.

Накануне по делу о взяточничестве суд Москвы арестовал бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Илью Бронштейна. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, в июне через посредника — ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) — Бронштейн получил от генерального директора коммерческой фирмы взятку в размере 25 млн руб. за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе на закупку интерактивных панелей в общеобразовательные организации Московской области, беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату, а также за общее покровительство и попустительство по службе.