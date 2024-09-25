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Политика ,  
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В Кремле отвергли обвинения Британии о нарушении Россией устава ООН

Песков: в Кремле ответили на слова главы МИД Британии о нарушении устава ООН
Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Москва не согласна с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Москва нарушила устав Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с такой позицией. Мы неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

24 сентября Лэмми заявил, что действия России «разрывают устав ООН». Глава британского МИДа обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину на Генеральной Ассамблее ООН.

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