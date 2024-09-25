«Фонтанка»: подросток пришел к другу поиграть в приставку и умер
16-летний подросток скончался после вечеринки с неизвестными веществами в Санкт-Петербурге, сообщают «Фонтанка» и телеканал «Санкт-Петербург».
РБК обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
18-летний житель Московского района Санкт-Петербурга пригласил в гости на ночевку двух друзей: своего ровесника и 16-летнего студента первого курса колледжа. Молодые люди играли в приставку и, как сообщает «Санкт-Петербург», употребляли медикаменты: анальгетик «Трамадол», и нейролептик «Клозапин», «Алпрозолам».
В результате утром совершеннолетнего гостя госпитализировали в токсикологическое отделение с отравлением, предположительно, психотропным веществом и легким опьянением. По предварительным данным, опасности для его жизни нет.
Подростка спасти не удалось. Точную причину смерти установят судмедэксперты, пока в качестве версии рассматривают отравление неустановленным веществом.
В 2023 году в Петербурге показатель заболеваемости наркоманией среди подростков 15-17 лет вырос на 25,8%.
Общая заболеваемость среди всего населения города в прошедшем году снизилась на 2,5%. Но первичная заболеваемость за год выросла на 2,8%. Рост произошел в группе зарегистрированных потребителей психостимуляторов и сочетанного употребления ПАВ (поверхностно-активных веществ). Количество острых отравлений наркотиками и психотропными веществами за год возросло и составило 5 216 (+346) случаев, из них 532 (+71) — с летальным исходом.
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