Участник военной операции Чинцов стал главой гордумы Нижнего Новгорода

Евгений Чинцов (Фото: vremyageroev2024 / Telegram)

В Нижнем Новгороде новым председателем городской думы избрали полковника и ветерана спецоперации, участника программы «Время героев» Евгения Чинцова, сообщает пресс-служба программы.

Кандидата выдвинула «Единая Россия», он победил на прошедших 6–8 сентября выборах, набрав около 80% голосов избирателей. Решение о выборе Чинцова на эту должность было принято на первом заседании гордумы нового созыва, сообщает «Нижний Новгород Онлайн».

Предшественник Чинцова — Олег Лавричев, который в 2024 году досрочно сложил свои полномочия и был арестован по делу о растрате.

«Время героев» — программа развития для участников спецоперации.

Реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Чинцов родился в 1980 году в селе Новотроицкое Благовещенского района Амурской области. Он окончил Дальневосточный военный институт и Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

До того, как Чинцова избрали председателем нижегородской гордумы, он строил военную карьеру, в том числе участвовал в операциях в Чечне, Сирии и других странах. Трижды был удостоен ордена Мужества, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

20 сентября участник боевых действий на Украине и кадровой программы для военнослужащих «Время героев» Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

На новой должности Суразов занимается вопросами создания инфраструктуры — спортивных комплексов и многофункциональных площадок, развитием секций боевых видов спорта в школах и колледжах.

Суразов — дважды кавалер ордена Мужества, кандидат в мастера спорта по военному многоборью и легкой атлетике.