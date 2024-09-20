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Военная операция на Украине ,  
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Участника военной операции Суразова назначили главой спорткомитета Алтая

Участника программы «Время героев» Суразова назначили главой спорткомитета Алтая
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Суразов и&nbsp;Андрей Турчак
Александр Суразов и Андрей Турчак (Фото: времягероев.рф)

Участник боевых действий на Украине и кадровой программы для военнослужащих «Время героев» Александр Суразов возглавил Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба проекта в телеграм-канале.

На новой должности Суразов будет заниматься вопросами создания инфраструктуры — спортивных комплексов и многофункциональных площадок, развитием секций боевых видов спорта в школах и колледжах.

Как отмечает пресс-служба правительства Алтая, Суразов — дважды кавалер ордена Мужества, кандидат в мастера спорта по военному многоборью и легкой атлетике. Врио губернатора Алтая Андрей Турчак представил Суразова правительству еще в начале августа.

Участника спецоперации Сайбеля назначили замглавы департамента РЖД
Общество
Владимир Сайбель

О создании программы «Время героев» президент Владимир Путин объявил в конце февраля. В проекте могут участвовать действующие и бывшие участники военной операции на Украине, имеющие опыт управления людьми и высшее образование. Военных будут готовить к работе в органах власти и государственных компаниях.

Ранее, 18 сентября, участник программы Владимир Сайбель стал заместителем начальника департамента социального развития РЖД.

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Теги
Алтай назначения Андрей Турчак Военная операция на Украине
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