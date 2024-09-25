Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Роберт Фицо (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

В канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо прислали конверт с пулей, сообщает местное издание Plus 7 dní.

Сотрудники Управления по защите должностных лиц и дипломатических представительств нашли письмо от неизвестного отправителя. После проверки рентгеном выяснилось, что в конверте лежала пуля.

Представитель региональной полиции Братиславы Михал Зайфф подтвердил факт инцидента и добавил, что правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.

В мае в городе Гандлова на Фицо было совершено покушение. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали в день покушения. Мужчина заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой словацких властей.