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Покушение на Фицо ,  
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Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Сюжет
Покушение на Фицо
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

В канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо прислали конверт с пулей, сообщает местное издание Plus 7 dní.

Сотрудники Управления по защите должностных лиц и дипломатических представительств нашли письмо от неизвестного отправителя. После проверки рентгеном выяснилось, что в конверте лежала пуля.

Представитель региональной полиции Братиславы Михал Зайфф подтвердил факт инцидента и добавил, что правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.

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Роберт Фицо (слева)

В мае в городе Гандлова на Фицо было совершено покушение. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали в день покушения. Мужчина заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой словацких властей.

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Роберт Фицо Словакия пуля почта
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Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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