Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей
В канцелярию премьер-министра Словакии Роберта Фицо прислали конверт с пулей, сообщает местное издание Plus 7 dní.
Сотрудники Управления по защите должностных лиц и дипломатических представительств нашли письмо от неизвестного отправителя. После проверки рентгеном выяснилось, что в конверте лежала пуля.
Представитель региональной полиции Братиславы Михал Зайфф подтвердил факт инцидента и добавил, что правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего.
В мае в городе Гандлова на Фицо было совершено покушение. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали в день покушения. Мужчина заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок Цинтула объяснил несогласием с политикой словацких властей.
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