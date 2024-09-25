Лавров заявил, что в ООН молчат о нападении ВСУ на Курскую область

Сергей Лавров (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Руководство ООН предпочитает молчать о нападении украинской армии на Курскую область с применением западного оружия, заявил в интервью ТАСС глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бомбят мирные жилые кварталы и социальные объекты с использованием западных современных вооружений.

«Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, генерального секретаря», — заявил Лавров (цитата по ТАСС)

Глава российского МИДа добавил, что в ООН подготовили стандартный ответ на вопросы прессы о ситуации в Курской области, о том, что в организации «изучают информацию» и готовы выступить «за все хорошее и против всего плохого».

17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь России не станет переходом красной линии, приводящим к эскалации. Представитель Российского МИДа Мария Захарова ответила на это заявление, что руководители западных стране не осознают угрозы, которые могут создать поставки Украине дальнобойного оружия.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий.

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».