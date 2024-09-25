Власти Приморья ввели штрафы до ₽100 тыс. за склонение к аборту
В Приморье депутаты приняли закон о запрете понуждения беременных женщин к абортам со стороны врачей или работодателей, нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб., сообщила пресс-служба Приморского парламента.
«На территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости», — говорится в сообщении.
За склонение к аборту будут наказывать штрафом от 3 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических лиц.
Автором законодательной инициативы стал уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. Как отмечают в парламенте, цель нового закона — «защита здоровья женщин и повышение уровня рождаемости».
Накануне в Госдуме начали рассматривать закон, запрещающий пропаганду движения чайлдфри. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В качестве наказания также предусмотрены штрафы: от 400 тыс. руб. для физических лиц, до 5 млн руб. для юридических лиц.
«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе», — написал Володин.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов