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Власти Приморья ввели штрафы до ₽100 тыс. за склонение к аборту

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Приморье депутаты приняли закон о запрете понуждения беременных женщин к абортам со стороны врачей или работодателей, нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб., сообщила пресс-служба Приморского парламента.

«На территории Приморского края запрещается склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, подкупа, обмана, шантажа, использования служебной зависимости», — говорится в сообщении.

За склонение к аборту будут наказывать штрафом от 3 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для юридических лиц.

Автором законодательной инициативы стал уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. Как отмечают в парламенте, цель нового закона — «защита здоровья женщин и повышение уровня рождаемости».

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Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Накануне в Госдуме начали рассматривать закон, запрещающий пропаганду движения чайлдфри. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В качестве наказания также предусмотрены штрафы: от 400 тыс. руб. для физических лиц, до 5 млн руб. для юридических лиц.

«В тематических пабликах и сообществах в социальных сетях зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей. Предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе», — написал Володин.

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Приморье омбудсмен аборт чайлдфри
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