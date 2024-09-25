За ночь над Курской и Белгородской областями сбили два дрона ВСУ

Фото: Министерство обороны России

Российские военные за прошедшую ночь сбили два украинских беспилотника — по одному над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны.

Накануне военное ведомство отчитывалось о четырех дронах, сбитых над Курской областью, и одном — над Белгородской.

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

В частности, 24 сентября над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. Пострадали пять человек. Из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, отметил глава региона. Зафиксированы повреждения 23 частных домов и пяти автомобилей.