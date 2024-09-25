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Общество ,  
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В Якутии возбудили второе дело в связи с крушением вертолета Robinson

Вертолет&nbsp;Robinson R44II
Вертолет Robinson R44II (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

После крушения вертолета Robinson в горах Якутии в июле 2024 года было возбуждено новое уголовное дело из-за подделки регистрационного знака, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

19 июля Robinson R44II пропал с пилотом и тремя пассажирами на борту. Его поиски завершились 22 июля. Все четыре человека, находившихся на борту, погибли.

В Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК возможными причинами крушения вертолета назвали ошибку пилотирования, техническую неисправность и неблагоприятную погоду. Тогда же следственное управление СК на транспорте начало проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

В сентябре стало известно, что государственный регистрационный знак воздушного судна Robinson R44II изменили на другой номер путем механического удаления и подкраски.

Якутский транспортный прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 326 УК (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства).

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Якутия транспортная прокуратура вертолеты крушение судна
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