В Ульяновской области подросток и отец погибли при пожаре
Деревянный двухквартирный дом сгорел в поселке Базарный Сызган Ульяновской области, в результате погибли 16-летний подросток и его отец, сообщает пресс-служба МЧС.
Еще трое детей — мальчики восьми и девяти лет и 16-летняя девочка — пострадали, добавили в ведомстве. Пожар потушили восемь специалистов и четыре единицы техники. Причина возгорания пока не известна, заключили в МЧС.
Ранее утром МЧС сообщило о гибели двух подростков из-за пожара в частном доме в Свердловской области. Огонь охватил 150 кв. м, его потушили 12 специалистов и четыре единицы техники, добавили в ведомстве.
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