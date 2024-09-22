В Ульяновской области подросток и отец погибли при пожаре

Деревянный двухквартирный дом сгорел в поселке Базарный Сызган Ульяновской области, в результате погибли 16-летний подросток и его отец, сообщает пресс-служба МЧС.

Еще трое детей — мальчики восьми и девяти лет и 16-летняя девочка — пострадали, добавили в ведомстве. Пожар потушили восемь специалистов и четыре единицы техники. Причина возгорания пока не известна, заключили в МЧС.

Ранее утром МЧС сообщило о гибели двух подростков из-за пожара в частном доме в Свердловской области. Огонь охватил 150 кв. м, его потушили 12 специалистов и четыре единицы техники, добавили в ведомстве.