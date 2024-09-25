NASA отложила запуск корабля с космонавтом Роскосмоса из-за шторма
Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Александром Горбуновым перенесли на 28 сентября из-за тропического шторма, сообщает NASA.
«Команды NASA и SpaceX перенесли следующий запуск миссии NASA SpaceX Crew-9 не ранее чем на 13:17 по восточному времени в субботу (20:17 мск. — РБК), 28 сентября, со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде из-за ожидаемого тропического шторма в этом районе», — говорится в сообщении.
По данным корпорации, это изменение позволит командам завершить репетицию мероприятий для запуска.
Астронавт НАСА Ник Хейг вместе с российским космонавтом отправятся на борту космического корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в рамках девятой миссии по ротации экипажа с SpaceX.
Они будут проводить исследования и выполнять техническое обслуживание в течение пяти месяцев. Корабль будет запущен с космодрома № 40 на мысе Канаверал во Флориде.
Как сообщает Роскосмос, запуск корабля планируется ракетой-носителем Falcon-9.
Это уже второй перенос запуска корабля в рамках миссии Crew-9. Изначально полет был запланирован на 24 сентября, но его пришлось отложить не менее чем на сутки. Как заявляли в NASA, перенос полета должен был позволить завершить подготовку. О включении российского космонавта в миссию корпорация сообщила в конце августа.
В начале сентября руководитель программы пилотируемых полетов американского космического ведомства Кен Бауэрсокс рассказал, что NASA и «Роскосмос» будут и дальше продолжать программу перекрестных полетов к МКС.
Эта программа предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Действующее соглашение истекает в 2025 году. Бауэрсокс сообщил, что полеты продолжатся.
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