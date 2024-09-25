Венгрия назвала бесполезными поставки западного оружия Украине

Поставки западного оружия на Украину никак не способствовали окончанию конфликта и не приблизили его завершение, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Трансляцию своего выступления он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Поставки оружия совершенно не помогли приблизить эту войну к завершению. Поставки оружия совершенно не способствовали окончанию этой войны, а увеличение количества вооружений по обе стороны фронта привело к росту числа жертв и затягиванию [конфликта]», — сказал Сийярто.

Он также выразил обеспокоенность постоянно растущим риском эскалации и вероятностью применения ядерного оружия. Как отметил Сийярто, Венгрия надеется, что «неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН приблизит нас к завершению конфликта, к миру и к окончанию страдания людей по соседству».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в день встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявит о новых шагах по оказанию военной помощи стране. Новый пакет помощи будет включать в себя кассетные боеприпасы.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и считает, что она не приведет к завершению конфликта.

Неделя высокого уровня началась 24 сентября и продлится до 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.