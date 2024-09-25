Лавров счел победу России единственным способом вести диалог с Западом

Единственным способом вести диалог с Западом является победа России в конфликте на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нужна победа. Они [Западные власти] другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что Западу необходимо «просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад».

Рабочую программу в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН Лавров начнет в среду, 25 сентября.

Неделя высокого уровня началась 24 сентября и продлится до 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.