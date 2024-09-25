Лавров счел победу России единственным способом вести диалог с Западом
Единственным способом вести диалог с Западом является победа России в конфликте на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Нужна победа. Они [Западные власти] другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — цитирует дипломата ТАСС.
Он также добавил, что Западу необходимо «просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад».
Рабочую программу в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН Лавров начнет в среду, 25 сентября.
Неделя высокого уровня началась 24 сентября и продлится до 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов