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Военная операция на Украине ,  
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Лавров счел победу России единственным способом вести диалог с Западом

Сюжет
Военная операция на Украине

Единственным способом вести диалог с Западом является победа России в конфликте на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Нужна победа. Они [Западные власти] другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений. Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — цитирует дипломата ТАСС.

Он также добавил, что Западу необходимо «просто выполнять Устав [ООН], как он был одобрен много лет назад».

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Политика
Владимир Зеленский (справа)

Рабочую программу в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН Лавров начнет в среду, 25 сентября.

Неделя высокого уровня началась 24 сентября и продлится до 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября. Она является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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