В Белгороде четыре человека получили ранения после атаки с воздуха

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработали системы ПВО, сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали четыре человека. Из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, отметил глава региона. Зафиксированы повреждения 23 частных домов и пяти автомобилей.

«На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района», — рассказал Гладков.

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