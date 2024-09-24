 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде четыре человека получили ранения после атаки с воздуха

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработали системы ПВО, сбито несколько воздушных целей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали четыре человека. Из-за прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, отметил глава региона. Зафиксированы повреждения 23 частных домов и пяти автомобилей.

«На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района», — рассказал Гладков.

Материал дополняется.

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»

В России доля потребителей водки выросла до 42% за год

Израиль начал военную операцию в Ливане

Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни

Турция сократила закупку российской нефти вдвое

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгород Вячеслав Гладков ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 103,41 (+0,19) Инвестиции, 17:43 Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 92,86 (-0,06) Инвестиции, 17:43
AP узнало о повреждении корабля ВМС США на Ближнем ВостокеПолитика, 21:01
Суд продлил до 25 декабря арест экс-замминистра обороны БулгаковаОбщество, 20:55
В Белгороде четыре человека получили ранения после атаки с воздухаПолитика, 20:49
«Хэдхантер» сообщила о байбэке на сумму до ₽10 млрд и «особом» дивидендеИнвестиции, 20:47
Экс-звезда «Ювентуса» перейдет в ЦСКАСпорт, 20:47
В России анонсировали запуск православного мессенджера «Зосима»Технологии и медиа, 20:41
Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для бедных странПолитика, 20:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Норникеля» подскочили после отмены ограничений для финского заводаИнвестиции, 20:18
В Калифорнии за два дня произошло два инцидента с советскими самолетамиОбщество, 20:10
Минобороны предложило вернуть порядок отправки на гауптвахту без судаПолитика, 20:08
Группа ЦИАН завершила основные этапы редомициляции в РоссиюИнвестиции, 20:05
Известный китайский экономист исчез после критики Си ЦзиньпинаПолитика, 20:02
Алаудинов заявил, что российские военные остановили ВСУ в Курской областиПолитика, 19:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 19:54