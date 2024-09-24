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Военная операция на Украине ,  
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ЕИБ выделил Киеву €50 млн на замену российских вагонов метро

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Киеву кредит на €50 млн для приобретения новых вагонов метро взамен российских, сообщила пресс-служба городского совета столицы Украины.

Инициатива направлена на модернизацию киевского метро, отметили в горсовете. Транш в €50 млн — первая часть общего займа на сумму €200 млн. Средства пойдут исключительно на закупку новых вагонов.

Остальную часть суммы Киеву предоставят после завершения технико-экономической экспертизы. Всего метрополитену Киева необходимо обновить или заменить 120–160 вагонов.

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До конфликта около 80% подвижного состава Киевского метрополитена было российского производства, отметили в горсовете. Более 60% парка уже превысило свой срок эксплуатации.

В 2023 году Киев получил от Польши 60 вагонов метро. Вагоны серии № 81 и их модификации производились с 1976 по 2021 год на заводах «Метровагонмаш» в Мытищах и «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге.

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