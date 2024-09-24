ЕИБ выделил Киеву €50 млн на замену российских вагонов метро
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил Киеву кредит на €50 млн для приобретения новых вагонов метро взамен российских, сообщила пресс-служба городского совета столицы Украины.
Инициатива направлена на модернизацию киевского метро, отметили в горсовете. Транш в €50 млн — первая часть общего займа на сумму €200 млн. Средства пойдут исключительно на закупку новых вагонов.
Остальную часть суммы Киеву предоставят после завершения технико-экономической экспертизы. Всего метрополитену Киева необходимо обновить или заменить 120–160 вагонов.
До конфликта около 80% подвижного состава Киевского метрополитена было российского производства, отметили в горсовете. Более 60% парка уже превысило свой срок эксплуатации.
В 2023 году Киев получил от Польши 60 вагонов метро. Вагоны серии № 81 и их модификации производились с 1976 по 2021 год на заводах «Метровагонмаш» в Мытищах и «Вагонмаш» в Санкт-Петербурге.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов