AP узнало о повреждении корабля ВМС США на Ближнем Востоке

Заправщик USNS Big Horn (Фото: Petty Officer 1st Class Ryre Arc / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Судно обеспечения авианосной ударной группы ВМС США получило повреждение на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской армии.

Заправщик USNS Big Horn сопровождал возглавляемую авианосцем USS Abraham Lincoln группу. Ущерб судну был нанесен в результате инцидента, подробности которого источник AP не приводит.

В результате произошедшего члены экипажа не пострадали, утечки топлива с Big Horn нет. Другой собеседник AP отметил, что судно поддерживают на плаву частные буксиры, оценка его состояния все еще продолжается.

По данным портала gCaptain, судно село на мель у берегов Омана. У Big Horn поврежден пост руля корабля и затоплен механический отсек.

Судно получило повреждения при действиях в море во время операции Пятого флота США в ночь на 23 сентября, отмечает портал.