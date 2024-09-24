AP узнало о повреждении корабля ВМС США на Ближнем Востоке
Судно обеспечения авианосной ударной группы ВМС США получило повреждение на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в американской армии.
Заправщик USNS Big Horn сопровождал возглавляемую авианосцем USS Abraham Lincoln группу. Ущерб судну был нанесен в результате инцидента, подробности которого источник AP не приводит.
В результате произошедшего члены экипажа не пострадали, утечки топлива с Big Horn нет. Другой собеседник AP отметил, что судно поддерживают на плаву частные буксиры, оценка его состояния все еще продолжается.
По данным портала gCaptain, судно село на мель у берегов Омана. У Big Horn поврежден пост руля корабля и затоплен механический отсек.
Судно получило повреждения при действиях в море во время операции Пятого флота США в ночь на 23 сентября, отмечает портал.
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