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Политика ,  
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Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для бедных стран

Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Mike Segar / Reuters)

Современная схема поддержки бедных стран выглядит как «план Маршалла наизнанку», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии Генассамблеи ООН. Трансляцию выступления вела пресс-служба организации.

По мнению главы республики, страны с небольшими доходами ограничивают уже имеющиеся долги, для них доступ к финансовым ресурсам невозможен. Необходимость расплачиваться по кредитам снижает бюджетные возможности инвестирования в здравоохранение и образование, в сокращение неравенства и борьбу с изменениями климата.

«Африканские страны занимают средства под проценты, которые до восьми раз выше, чем для Германии, и в четыре раза выше, чем для США. Это план Маршалла наизнанку, когда самые бедные финансируют самых богатых», — сказал он.

Да Силва убежден, что развивающиеся страны должны активнее участвовать в управлении Международным валютным фондом и Всемирным банком.

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План Маршалла — программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 18 европейских стран и территорий. Документ действовал в течение четырех лет. По разным оценкам, в итоге Европе было выделено $13–17 млрд.

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Бразилия план Маршалла Лула да Силва
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