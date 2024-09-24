Президент Бразилии заявил о «плане Маршалла наизнанку» для бедных стран
Современная схема поддержки бедных стран выглядит как «план Маршалла наизнанку», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на открытии Генассамблеи ООН. Трансляцию выступления вела пресс-служба организации.
По мнению главы республики, страны с небольшими доходами ограничивают уже имеющиеся долги, для них доступ к финансовым ресурсам невозможен. Необходимость расплачиваться по кредитам снижает бюджетные возможности инвестирования в здравоохранение и образование, в сокращение неравенства и борьбу с изменениями климата.
«Африканские страны занимают средства под проценты, которые до восьми раз выше, чем для Германии, и в четыре раза выше, чем для США. Это план Маршалла наизнанку, когда самые бедные финансируют самых богатых», — сказал он.
Да Силва убежден, что развивающиеся страны должны активнее участвовать в управлении Международным валютным фондом и Всемирным банком.
План Маршалла — программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году госсекретарем США Джорджем Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 18 европейских стран и территорий. Документ действовал в течение четырех лет. По разным оценкам, в итоге Европе было выделено $13–17 млрд.
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