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Технологии и медиа ,  
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Обновление WhatsApp позволит прочитывать одним кликом все чаты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Разработчики WhatsApp (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в обновлении введут в мессенджере на Android новую функцию «прочитать все», которая позволит одной кнопкой помечать прочитанными все сообщения и в личных, и в групповых чатах. Об этом говорится на портале WABetaInfo.

В сообщении отмечается, что эта функция появится в бета-версии WhatsApp 2.24.20.19, но некоторые пользователи смогут опробовать ее, устанавливая некоторые предыдущие обновления.

«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

23 сентября «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный троян Necro в некоторых Android-приложениях, загруженных из магазина Google Play и с неофициальных площадок, рассказали РБК в компании.

В частности, вирус был обнаружен в неофициальном приложении Spotify Plus, измененной версии WhatsApp, модификациях игр Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer.

По информации портала 9to5mac, в последних обновлениях WhatsApp в нем появится расширенный каталог каналов, разбитый по тематическим категориям. По данным инсайдеров, каналы будут разделены на категории «Люди», «Организации», «Стиль жизни», «Спорт», «Развлечения», «Бизнес» и «Новости».

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Whatsapp чаты обновление мессенджер
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