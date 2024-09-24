Обновление WhatsApp позволит прочитывать одним кликом все чаты
Разработчики WhatsApp (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в обновлении введут в мессенджере на Android новую функцию «прочитать все», которая позволит одной кнопкой помечать прочитанными все сообщения и в личных, и в групповых чатах. Об этом говорится на портале WABetaInfo.
В сообщении отмечается, что эта функция появится в бета-версии WhatsApp 2.24.20.19, но некоторые пользователи смогут опробовать ее, устанавливая некоторые предыдущие обновления.
23 сентября «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносный троян Necro в некоторых Android-приложениях, загруженных из магазина Google Play и с неофициальных площадок, рассказали РБК в компании.
В частности, вирус был обнаружен в неофициальном приложении Spotify Plus, измененной версии WhatsApp, модификациях игр Minecraft, Stumble Guys, Car Parking Multiplayer.
По информации портала 9to5mac, в последних обновлениях WhatsApp в нем появится расширенный каталог каналов, разбитый по тематическим категориям. По данным инсайдеров, каналы будут разделены на категории «Люди», «Организации», «Стиль жизни», «Спорт», «Развлечения», «Бизнес» и «Новости».
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