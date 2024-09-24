Дума одобрила штрафы за несоблюдение правил ухода за домашними питомцами

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на результаты пленарного заседания.

Законопроект внесла Московская областная дума в декабре 2021 года. Депутаты предложили добавить изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

По новым правилам несоответствующее содержание домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 1,5 тыс. руб. Для индивидуальных предпринимателей санкции составят до 5 тыс. руб.

За повторное нарушение предполагается штраф для граждан в размере до 3 тыс. руб. и для ИП — до 10 тыс. руб.

Контролировать соблюдение правил будут местные органы, занимающиеся защитой прав животных.

В апреле «Аэрофлот» разрешил пассажирам постоянно перевозить животных в салоне самолета на соседнем пассажирском кресле. Сервис доступен на собственных рейсах компании и рейсах дочерней авиакомпании «Россия».

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Она оказалась востребованной у владельцев небольших животных и птиц, за это время было перевезено более 900 питомцев, отметил перевозчик.

Летом Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о безнадзорных животных. В документе среди прочего запрещается самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек.