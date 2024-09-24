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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о ранении мирного жителя при атаке ВСУ на Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Житель белгородского города Шебекино получил ранения при атаке Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавшего с контузией и осколочным ранением груди доставили для оказания первой помощи в шебекинскую больницу, теперь его везут в областную клиническую больницу.

Гладков рассказал о последствиях работы ПВО в Белгороде
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Фото:Министерство обороны России

Кроме того, в городе, по его словам, повреждены кровля, фасады, остекление и ограждения трех частных домов. Осколки повредили гараж и торговый центр, перебили газопровод.

Днем 24 сентября Гладков рассказывал, что силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, никто не пострадал, но обломки повредили кровлю частного дома и легковую машину. Кроме того, загорелась сухая трава, ее потушили.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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