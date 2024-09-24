Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за пьяное вождение

Сарик Андреасян (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Судья мирового суда Мещанского района Москвы на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за пьяное вождение и назначил ему штраф в 30 тыс. руб. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, в конце мая сотрудники ДПС остановили режиссера на Цветном бульваре в Москве и попросили пройти медицинское освидетельствование из-за характерного запаха изо рта и «резкого изменения» кожи лица. Прибор показал значение 0,403 мг/л и подтвердил, что Андреасян находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Признать Андреасяна С. Г. виновным <...> и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», — говорится в решении суда.

Режиссер после вынесения приговора сообщил, подаст апелляцию. По его словам, он рассказал полицейскому, что не пьян, но за сутки до этого выпил бокал вина. «Они сразу же включили свои Go Pro и стали устраивать шоу с каким то невероятным пафосом будто поймали особо опасного человека», — продолжил он. Андреасян подтвердил, что сдал тест, но его «результат в глаза не видел».